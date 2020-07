Si deve scherzare sul coronavirus, sulle nostre paure e anche sul «movimento degli asterischi», dice Makkox (Di lunedì 13 luglio 2020) Makkox è uno dei pochissimi autori – e non mi limito solo ai suoi campi – a cui, oggi, in Italia, viene riconosciuta dal pubblico un’integrità tale per cui può esprimersi con fiducia. Non “appartenere” a nessuno è una conquista rarissima che si ottiene davvero solo con talento e abnegazione. Eppure, in un dibattito sempre più orientato a sprecare la semiotica per analizzare aspetti secondari, anche lui teme di non capire più se quanto dice può passare il vaglio della nuova morale. «Una volta mi piaceva moltissimo disegnare corpi femminili, ma adesso non ne pubblico più, non voglio rischiare». Sarà inevitabile, sarà l’età, pensa. Ma forse il punto su cui ci stiamo incartando, tutti, è proprio che ormai ... Leggi su linkiesta

Il vignettista e conduttore di Propaganda dice che «chi fa satira deve affondare la lama. O quantomeno alzare la testa e non chinarla. Perché ridere è uno sberleffo che si fa alla morte» Makkox è uno ...

