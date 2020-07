Sarri Juventus, Sannino al veleno: “Allenare i campioni è diverso, Allegri è un gestore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sarri Juventus – Giuseppe Sannino, ex tecnico del Sassuolo, ha parlato del modo in cui l’allenatore bianconero gestisce lo spogliatoio ed il gruppo che ha a disposizione. Allegri era già pronto per questo lavoro perché è un gestore, mentre l’ex Napoli è molto abituato ad allenare calciatori ancora in rampa di lancio. Juventus: il giudizio su Sarri Sannino, tramite i microfoni di TMW ha confermato il suo parere sul suo collega e sulle possibilità che la Juventus di qualificarsi in Champions League. Il pensiero: “Vedremo nelle partite secche, anche se prima c’è il Lione. Quanto a Sarri ha una bella idea di calcio ma va detto che un conto è incidere su futuri ... Leggi su juvedipendenza

