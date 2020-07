Roghi tossici dal campo rom di Castel Romano e morti di cancro. La storia di una 16enne e il dubbio: ‘Non è che mamma è morta a causa di questo?’ (Di lunedì 13 luglio 2020) “Per la prima volta, da quando sono nata, il 12 luglio mi sono goduta un tramonto dal giardino della mia casa. È stato bellissimo”. Continua la nostra inchiesta sul campo rom di Castel Romano. Un viaggio a tappe che vuole mostrare nella sua interezza una realtà che va oltre ogni facciata. Questa volta a è parlare un’adolescente che, per colpa dei fumi tossici che hanno sempre inquinato l’aria e per la paura di ulteriori incendi, prima dell’8 luglio – data in cui sono stati installati i new jersey che hanno regolamentato le entrate al “Villaggio della Serenità” – non era mai riuscita a vedere il sole tramontare dietro la sua casa, a Castel Romano, a 300 metri dall’ormai famigerato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Terra dei Fuochi”, a Teverola in Via Appia, altezza km 10.00 per segnalazione di un rogo tossico. Non appena giunti sul posto, i Poliziotti delle Volanti del locale Commissariato, avevano modo di ...

E’ il tenore dell’appello lanciato da Idea Liberale dopo che, negli ultimi giorni, sono arrivate segnalazioni a pioggia sulla presenza continua di piccoli roghi dovuti all ... agricole producendo ...

