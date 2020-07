RdM prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Reno De Medici ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 10 luglio 2020, complessivamente 615.268 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,16% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 0,7383 euro per un controvalore complessivo di 454.271,84 euro. Gli acquisti sono stati effettuati nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020 e in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie già oggetto di comunicazione al pubblico in data 24 giugno 2020. Per effetto degli acquisti effettuati e considerando già le azioni in portafoglio, la Società, al 13 luglio, detiene 1.283.126 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,34% del capitale ... Leggi su quifinanza

