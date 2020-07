Pozzuoli, trovato cadavere decapitato: è di un 83enne (Di lunedì 13 luglio 2020) Pozzuoli, trovato cadavere decapitato: è di un 83enne, Alfredo Apuzzo Il cadavere decapitato di un uomo di 83 anni è stato trovato ieri sera, domenica 12 luglio 2020, in un terreno vicino a un vecchio casolare a Pozzuoli, in Campania. La vittima si chiama Alfredo Apuzzo: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e la testa era distante qualche metro dal corpo. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni residenti del posto, che hanno subito chiamato la polizia. Secondo le prime informazioni l’uomo viveva all’interno del vecchio casolare, un rudere in scarsissime condizioni igieniche. Ancora ignoto il modo in cui l’uomo è morto. La salma è stata sequestrata ... Leggi su tpi

vnewsita : Pozzuoli. 82enne decapitato trovato vicino a un casolare - OlgaRedBlack : RT @Corriere: Pozzuoli, trovato cadavere di un 82enne decapitato in un casolare - AngeloTani : Io dopo il decreto sicurezza mi sento più sicuro,e voi? #Pozzuoli - Corriere : Pozzuoli, trovato cadavere di un 82enne decapitato in un casolare - RF_fusco : RT @Corriere: Pozzuoli, trovato cadavere di un 82enne decapitato in un casolare -