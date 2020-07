Positivo al tampone scappa dall’ospedale e poi ammette: “Sono stato in un acquapark pieno di gente” (Di lunedì 13 luglio 2020) Aumentano i contagi in provincia di Latina: un nuovo cluster è nato a Formia, dove risultano contagiati padre, madre e due figli. Altri due casi si registrano nel territorio di Aprilia. Qui, in particolare, desta preoccupazione il caso di un 37enne noto alle forze dell’ordine, la cui infezione è stata accertata dopo il ricovero nell’ospedale di Aprilia. L’uomo ha raccontato di aver trascorso il giorno precedente in un frequentatissimo acquapark, il Miami Beach’ di Borgo Piave. Il paziente, inoltre, è andato via dall’ospedale subito dopo il tampone e ha fornito un indirizzo falso. Intanto, nel parco acquatico tutti i dipendenti si sono sottoposti al test in via precauzionale. L’Asl di riferimento ha fatto partire subito l’indagine epidemiologica, disposto la ... Leggi su tpi

Il paziente, inoltre, è andato via dall’ospedale subito dopo il tampone e ha fornito un indirizzo falso ... Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Roma, positivo al Covid con tosse e ...

28 sono risultati positivi al tampone e tra questi ci sono anche cinque minorenni. I sanitari hanno quindi predisposto la quarantena immediata, trasportando i negativi ai centri di Amantea e Bova e i ...

