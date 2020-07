Piano rifiuti, la Corte dei conti assolve l'ex sindaco di Roma Alemanno (Di lunedì 13 luglio 2020) Finisce positivamente per Gianni Alemanno la disavventura giudiziaria legata al Piano rifiuti della Capitale all'epoca in cui era sindaco di Roma. La Corte dei conti della Regione Lazio, infatti, con sentenza n.255/2020 ha pienamente assolto dalle accuse sul Piano rifiuti di Roma l'ex-sindaco, insieme all'allora assessore all'Ambiente Marco Visconti e ai due dirigenti del settore Tommaso Profeta e Fabio Tancredi. I due politici e i due dirigenti amministrativi erano stati chiamati in giudizio per un presunto danno erariale di 1.351.713 euro perché, secondo la procura di viale Mazzini, il Patto per Roma siglato con il ministero dell'Ambiente nel 2012 non ... Leggi su iltempo

Finisce positivamente per Gianni Alemanno la disavventura giudiziaria legata al piano rifiuti della Capitale all'epoca in cui era sindaco di Roma. La Corte dei Conti della Regione Lazio, infatti, con ...

