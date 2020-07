Moto si schianta contro un'auto, poi il 'volo' sull'asfalto: due ragazzi in ospedale (Di lunedì 13 luglio 2020) Un gran boato, tanto da allarmare, e parecchio, i residenti che sono scesi in strada, e lunghi attimi di paura si sono vissuti domenica all'ora di pranzo a Lumezzane. Un brutto incidente si è infatti ... Leggi su bresciatoday

lastudiolafayet : Perde il controllo della moto e si schianta: muore 42enne - LatinaQTW : Perde il controllo della moto e si schianta a Sezze; elitrasportato al ‘Goretti’ - veneziatoday : Perde il controllo della moto e si schianta in piena notte: ferito un 27enne - MartinaNotizie : Incidente mortale tra Alberobello e Martina Franca. Si schianta in moto 21enne di Fasano - bari_times : Incidente sulla Provinciale per Alberobello: moto si schianta in un fondo agricolo, muore 21enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto schianta Schianto in moto nel Vicentino: Mirco esce per fare benzina e cade, morto a 42 anni Fanpage.it Perde il controllo della moto e si schianta a Sezze; elitrasportato al ‘Goretti’

Uno schianto terribile, tanto che sulle prime si è temuto il peggio. Così hanno raccontato gli abitanti di via Roccagorga, a Sezze, in merito a quanto successo intorno all’una. Un uomo, di 40 anni, ha ...

Il dramma di Stefano, pizzaiolo di 21 anni: muore nel tragico schianto con la sua moto

Il dramma di Stefano, pizzaiolo di 31 anni: muore nel tragico schianto con la sua moto. Dimentica le sigarette, torna indietro a comprarle e muore. Un altro giovane che perde la vita in un drammatico ...

Uno schianto terribile, tanto che sulle prime si è temuto il peggio. Così hanno raccontato gli abitanti di via Roccagorga, a Sezze, in merito a quanto successo intorno all’una. Un uomo, di 40 anni, ha ...Il dramma di Stefano, pizzaiolo di 31 anni: muore nel tragico schianto con la sua moto. Dimentica le sigarette, torna indietro a comprarle e muore. Un altro giovane che perde la vita in un drammatico ...