Milik-Napoli, cosa sta accadendo? Gattuso ha un problema in più da risolvere (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Napoli, contro il Milan, ha disputato una buona partita. Gli azzurri hanno creato diverse occasioni per vincere il match peccando forse di lucidità negli ultimi metri. Gennaro Gattuso può comunque ritenersi complessivamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Eppure, nel match disputato allo stadio San Paolo, è emerso un motivo di grande preoccupazione. SSC Napoli v AS Roma - Serie A Arek Milik, ancora una volta, è entrato male in campo. Il centravanti polacco è apparso svogliato, priva... Leggi su 90min

Il pareggio è un risultato che lascia non poco amaro nella bocca di Gattuso e del suo Napoli. Perché sulla bilancia della occasioni, quelle in favore degli azzurri pensano certamente di più rispetto a ...

Arek Milik non ha brillato nella gara di campionato contro il Milan ... Il polacco è convinto che il suo tempo a Napoli sia finito, nonostante Rino Gattuso continui a credere in lui e nelle sue ...

