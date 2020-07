Mediaset, i palinsesti per la prossima stagione: ecco quando andranno in onda il ‘Gf Vip 5’ e ‘Temptation Island’ (Di lunedì 13 luglio 2020) La stagione televisiva 2019/2020 si è appena conclusa, ma tutta l’attenzione è già rivolta ai programmi che andranno in onda a partire da settembre. Sono stati infatti ufficializzati i palinsesti della stagione televisiva alle porte e molte trasmissioni, visto il blocco degli ultimi mesi dovuto al Coronavirus, torneranno sul piccolo schermo prima del previsto. Il Grande Fratello Vip 5, capitanato per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, prenderà il via a settembre e andrà in onda con un doppio appuntamento, il lunedì e il venerdì. Suo concorrente del venerdì sarà Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Attesissimo, sempre a settembre, anche il ritorno di Temptation Island il giovedì sera con ... Leggi su isaechia

cvinci1977 : @GiusCandela quante novità, Il#gf roba di 20 anni fa. La #durso ormai un autocompattatore dell'Ama. La solita fact… - MicheleSpione1 : - ilGerrino92 : MEDIASET - AUTUNNO 2020 #CADUTALIBERA CON GERRY SCOTTI PARTE DA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ALLE 18:45 SU CANALE5 ??… - matte051 : #Freedom, che durante i palinsesti del 2019 ne annunciavano il passaggio su Italia1, non solo sulla “rete giovane M… - IlBlogdiAndy : Giovedì #16luglio presentazione nuovi palinsesti @Raiofficialnews stagione 2020/2021 Causa #Covid_19 #Mediaset n… -