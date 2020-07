Maingear Turbo, tutta la potenza di una workstation o di una gaming console in un computer desktop compatto ed elegante (Di lunedì 13 luglio 2020) Se volete acquistare un PC compatto ma che vi consenta di lavorare avendo a disposizione la potenza di una workstation o di giocare come se aveste un potente PC per il gaming, date un’occhiata al nuovissimo computer desktop Maingear Turbo, un PC racchiuso all’interno di un elegantissimo case compatto (misura 31,2 x 17 x 36,5 centimetri), dalle linee pulite e stilizzate dalla colorazione nera. Progettato in collaborazione con AMD, Maingear Turbo potrà esser equipaggiato esclusivamente con CPU AMD Ryzen, inclusi i nuovissimi modelli Ryzen 3000XT. E non è tutto, perché se il Ryzen 9 3900 XT non fosse sufficiente alle vostre necessità potrete optare persino per un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Se volete acquistare un PC compatto ma dalle prestazioni di una workstation, date un’occhiata al nuovissimo desktop Turbo di Maingear. Misura 31,2 x 17 x 36,5 centimetri (A x L x P) e dovrebbe adattar ...

