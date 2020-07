Luca Laurenti, la rivelazione sulla moglie: “Credevo avesse una storia con Paolo Bonolis” (Di lunedì 13 luglio 2020) Luca Laurenti sulla moglie Raffaella Ferrari e Paolo Bonolis Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tra le coppie televisive più amate dal pubblico italiano, ma tempo fa si era parlato di un brusco litigio tra i due. La lite, secondo quanto riportavano le indiscrezioni, aveva messo in crisi il loro rapporto decennale di collaborazione. La notizia fu poi smentita dallo stesso Bonolis sui social: “Tutte cazzat*. Non abbiamo avuto mai liti furiose e manco ci pensiamo ad averne. Siamo così felici insieme che la lite è una situazione improbabile”. Ora, però, si torna a parlare del duo comico. Al centro del gossip ci sarebbe la moglie di Luca Laurenti, Raffaella Ferrari. In ... Leggi su tpi

