Inter – Torino: 3 -1, Sanchez decisivo per la rimonta (Di lunedì 13 luglio 2020) Cronaca Inter – Torino Primo tempo Nel primo tempo di Inter – Torino assistiamo ad un assedio della squadra di Antonio Conte. I nerazzuri dominano il possesso del pallone e tirano in porta più volte. La statistica incredibile è che in 35 minuti l’Inter ha tirato otto volte senza mai trovare la porta. Discorso inverso per la squadra torinese che al 17′ trova la rete del vantaggio grazie al gol di Andrea Belotti. Il pupillo del presidente Cairo sfrutta un grossolano errore di Handanovic al quale sfugge di mano il pallone appena ottenuto da un calcio piazzato. Belotti freddo e rapido, conquista il pallone e lo insacca alle spalle del numero 1 dell’Inter. Dopo questa rete la squadra di casa si accende ed inizia a tirare con rabbia verso la ... Leggi su sport.periodicodaily

