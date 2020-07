I gemelli Bryan verso l’addio, il doppio perfetto sconfitto dal coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Sedici titoli del Grande slam dopo, a 42 anni suonati, il coronavirus sta distruggendo un lieto fine. I gemelli Bob e Mike Bryan sono il raddoppio di un unicum: gli unici doppisti che sono usciti dall’ombra di una nicchia del tennis per “impallinati”, per diventare personaggi popolari. I più forti, uguali, star. Sono l’uno il riflesso dell’altro, sono gemelli identici. Mike, ad esempio, è destrorso, mentre Bob è mancino, Sono i compagni di squadra ideali. I Bryan – il plurale è un brand – avevano immaginato una chiusura di carriera con un ultimo tour mondiale nel 2020. Raccogli un po’ di soldi in premi, ti giochi Melbourne, Parigi e Wimbledon, e poi il gran finale a casa, a New York, agli US Open dove hanno ... Leggi su ilnapolista

