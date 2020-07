Formula 1, Vettel chiude la questione dopo l’incidente con Leclerc: “si è scusato, non gli porto rancore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Gran Premio di Stiria sarà ricordato in casa Ferrari per l’incidente avvenuto al via tra Vettel e Leclerc, entrambi ritiratisi poi per gravi problemi alle rispettive vetture. Una situazione tragicomica di cui si è assunto la responsabilità il monegasco, scusandosi con il compagno subito dopo l’accaduto. Peter Fox/Getty ImagesA confermarlo ci ha pensato anche Vettel ai microfoni della testata tedesca Auto Motor und Sport: “Leclerc è subito venuto da me, ha detto di aver sbagliato e questo per me è sufficiente per chiudere la questione. Nessun rancore. Alla fine l’epilogo della gara è un problema per entrambi, perché non abbiamo ottenuto le risposte che cercavamo. In fabbrica hanno svolto un ... Leggi su sportfair

