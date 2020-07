Coronavirus, 13 decessi e 169 nuovi positivi (con tamponi ai minimi) (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono 169 i nuovi casi di Coronavirus Sars-CoV-2 in Italia, secondo i dati diffusi oggi 13 luglio 2020 dal ministero della Salute. Il totale dei contagi da inizio epidemia, compresi deceduti e guariti, sale così a 243.230 unità. Pozzuoli, torna positiva dopo aver sconfitto il COVID mesi fa La comunità scientifica sembra d'accordo nell'affermare che è possibile contrarre più volte il COVID-19, ma i casi sono pochi. Uno a Pozzuoli. Le persone attualmente positive sono 13.157, meno 22 su ieri, i ricoverati con sintomi 768, meno 8 in 24 ore, e quelli in terapia intensiva 65, dai 68 di ieri. 12.324 persone sono invece in isolamento domiciliare. I guariti nell’ultimo giorno sono 178, per un totale di 195.106 dimessi e guariti da inizio emergenza.I pazienti Covid ... Leggi su blogo

