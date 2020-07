Concorso Comune Roma, 1512 posti per diplomati e laureati: profili, modalità di svolgimento e tempi di assunzione (Di lunedì 13 luglio 2020) A breve verranno pubblicati i bandi del Concorso Comune Roma per 1500 diplomati e laureati. La conferma arriva dall’ente che ha approvato e pubblicato il regolamento attuativo. Le nuove assunzioni verranno avviate sulla base del piano assunzionale del triennio 2020/2022 che prevede la copertura di oltre 2.000 posti. I primi inserimenti o gli inserimenti in fase di avvio riguardano i seguenti profili: 895 per scorrimento di graduatorie vigenti (di cui 100 architetti, 45 funzionari amministrativi, 15 dietisti, 1 statistico, 5 geologi, 18 storici dell’arte, 10 archeologi, 2 esperti di controllo di gestione, 32 funzionari comunicativi, 2 funzionari per l’orientamento al lavoro, 50 funzionari per le biblioteche, 120 istruttori economici, 150 ... Leggi su leggioggi

LeggiOggi_it : Approvato il regolamento attuativo del #Concorso Comune #Roma. Bando previsto entro il mese. Cosa sapere ?? - bibliotecheMO : 'Racconta un episodio o un momento di questo periodo che ti ha fatto sentire parte della nostra comunità.' E' il te… - Ticonsiglio : Comune di Nola: concorso per 5 amministrativi | - altomolisenet : Comune Agnone, nominata commissione esaminatrice per concorso Istruttore Tecnico Amministrativo - Ticonsiglio : Comune di Caltagirone: concorso per 8 Agenti di Polizia | -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Comune Comune di Nola: concorso per 5 amministrativi - TiConsiglio Ti Consiglio... un lavoro Concorso Comune Roma, 1512 posti per diplomati e laureati: profili, modalità di svolgimento e tempi di assunzione

A breve verranno pubblicati i bandi del Concorso Comune Roma per 1500 diplomati e laureati. La conferma arriva dall’ente che ha approvato e pubblicato il regolamento attuativo. Le nuove assunzioni ...

Palermo, traffico illecito di rifiuti: 5 arresti

I carabinieri del comando per la tutela ambientale, coadiuvati da personale del comando provinciale carabinieri di Palermo, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari personali agli arresti domiciliar ...

A breve verranno pubblicati i bandi del Concorso Comune Roma per 1500 diplomati e laureati. La conferma arriva dall’ente che ha approvato e pubblicato il regolamento attuativo. Le nuove assunzioni ...I carabinieri del comando per la tutela ambientale, coadiuvati da personale del comando provinciale carabinieri di Palermo, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari personali agli arresti domiciliar ...