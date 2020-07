Beatrice Valli ‘rotolini’ in bikini, finalmente un “corpo vero”: «Nelle tue forme tutta la bellezza» (Di lunedì 13 luglio 2020) Sotto il sole di Forte dei Marmi con tutta la famiglia, Beatrice Valli si mostra in bikini a pochi mesi dal parto della piccola Azzurra: è con lei che sfila in costume senza nascondere i ‘rotolini’ della gravidanza. È un trionfo di commenti e like l’ultimo post social dell’influencer bolognese. “Una delle poche – dicono – che si mostra per quello che è, con il fisico reale dopo una gravidanza”. Non si mimetizza tra fotoritocco ed inutili escamotage, la compagna di Marco Fantini decide di mostrarsi al naturale. Scelta graditissima dal seguito che ne esalta la genuinità. Leggi anche >> Paola Di Benedetto strepitosa a Capri, sgambatura ardita e seni più che prosperosi: «Allarme bombe» Beatrice ... Leggi su urbanpost

macaggiafa : RT @lamariquita__: 10. Marco Fantini e Beatrice Valli Chi non li shippa, mente. La scelta con le scarpine per Alle la più dolce di sempre.… - MartinaDelBrocc : @Sara19691248 No giusto è quella seduta dietro Beatrice valli che però deve ancora arrivare al ristorante ?? - MartinaDelBrocc : @Sara19691248 Ma non avrebbe già cenato dietro al tavolo di Beatrice valli???? ops che figura che hai fatto! ?? - shadesofamnesia : RT @sserenissimass: Ma come Beatrice valli ha solo 25 anni? è una donna con tre figli, IO ho venticinque anni e sembro una ragazzina, manco… - zazoomnews : Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli lo scatto e le critiche del web - #Uomini #Donne: #Marco #Fantini -

Sotto il sole di Forte dei Marmi con tutta la famiglia, Beatrice Valli si mostra in bikini a pochi mesi dal parto della piccola Azzurra: è con lei che sfila in costume senza nascondere i ...

