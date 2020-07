Temptation Island tutte le novità e la durata (Di domenica 12 luglio 2020) Temptation Island, ecco cosa è venuto fuori dopo la seconda puntata Temptation Island, a quanto pare le puntate di questa edizione saranno soltanto 6. Siamo arrivati alla messa in onda della terza puntata che avverrà proprio all’inizio di questa settimana, quindi adesso manca davvero poco. Nemmeno il tempo di abituarsi ad avere un appuntamento settimanale interessante, che tutto arriva al termine in fretta e furia. Anche quest’anno Filippo Bisciglia ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza della situazione. Simpatico, carino, gentile come sempre, è riuscito a far mantenere la calma alle coppie, anche nei momenti di eccessiva tensione. Sono trascorse soltanto due puntate durante le quali però è accaduto davvero di tutto, ma c’è tanto altro che ... Leggi su kontrokultura

Temptation Island - Ciavy e Veronica si sono lasciati - lei si sente con Basciano : spiffero Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Valeria Liberati e Ciavy , all’anagrafe Andrea Maliokapis, dopo l’avventura a Temptation Island 2020. A rivelarlo è il blog Il Vicolo delle News che ha scritto che i due avrebbero rotto ...

Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore a Temptation Island 2020: fidanzata e età
Temptation Island, Manila Nazzaro dà scandalo con un tentatore: la reazione di Lorenzo Amoruso
Temptation Island: un ex partecipante ha trovato l'amore