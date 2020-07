Nuovi guai per Arcuri: secondo la Corte dei conti deve restituire 1,4 milioni di stipendio (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (12 luglio)Lui ha risposto subito di non essere preoccupato, ma la situazione è comunque imbarazzante. Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus e da poco incaricato anche di organizzare la ripartenza delle scuole, è sotto indagine da parte della Corte dei conti del Lazio per stipendi che avrebbe percepito in modo indebito quando era amministratore delegato di Invitalia. I giudici contabili gli hanno già notificato un atto di messa in mora. Stando ai conteggi fatti dalla magistratura contabile, sia lo stipendio di Arcuri sia quello di altri funzionari e alti dirigenti sarebbe stato troppo elevato. Quindici manager in tutto avrebbero continuato a percepire emolumenti molto alti, sebbene dal 1 gennaio ... Leggi su open.online

Vettel decimo e Leclerc undicesimo. La SF1000 staccata di oltre due secondi dalla Mercedes di Hamilton in pole nel GP di Stiria. Sull'acqua sono venuti a galla tutti i difetti della Ferrari che ha per ...

La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua

Guai in vista per Fabrizio Corona che la scorsa notte si è visto piombare in casa i Carabinieri per un accertamento. Tutta colpa, sembrerebbe, della musica alta e del via vai di persone nell'abitazion ...

