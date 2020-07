Non ripartono i balli al chiuso, resta il divieto di assembramenti: cosa cambia dal 14 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Le parole d’ordine del governo, in vista del nuovo decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe essere firmato il 14 luglio, sembrano essere: “Non abbassare la guardia”. E così, alcune misure antiCovid saranno prorogate, altre ‘aggiustate’. Certamente non ci sarà un liberi tutti. E la soglia di attenzione, alla luce dell’impennata di contagi nel mondo e dei focolai che di giorno in giorno -sebbene sotto controllo - nascono in Italia, non può diventare minore. Un messaggio, questo, scritto nero su bianco dal ministro Roberto Speranza su Facebook: “Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo - scrive Speranza - ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”.Ma ... Leggi su huffingtonpost

Il governo è al lavoro per varare un nuovo dpcm. Resta l'obbligo di mascherina quando non si può garantire il distanziamento, ancora stop ai voli dai paesi a rischio. Le altre misure allo studio Le pa ...

Lampedusa, ripartono 350 migranti. Il sindaco "Situazione gestibile ma resta lo stato di calamità"

"La situazione a Lampedusa è tornata gestibile ma resta lo stato di calamità". Il sindaco di Lampedusa Totò Martello annuncia che l'hotspot, dopo l'emergenza dei giorni scorsi, adesso ospita circa due ...

