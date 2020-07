Napoli-Milan, Maldini: “Su Rangnick non cambio idea, discorsi sul futuro da evitare ora” (Di domenica 12 luglio 2020) “Ripeterei la frase su Rangnick detta a gennaio. Non era una frase contro una persona ma contro delle modalità”. Così Paolo Maldini ha parlato nel pre partita di Napoli-Milan a proposito delle sue affermazioni di gennaio sui rumors legati ad un possibile arrivo di Rangnick (“Non è un profilo adatto per il Milan”). Poi sulla sua eventuale presenza nella prossima stagione: “Quella sul mio futuro è una cantilena che stiamo ripetendo da tempo – ha spiegato il direttore tecnico ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo evitare questi discorsi per finire bene questa stagione. La squadra ha trovato stabilità e non dobbiamo parlare del futuro. A fine ... Leggi su sportface

