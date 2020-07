Lo smart working? Sì: dalle Barbados. Ecco la proposta per andare a lavorare dai Caraibi (per un anno) (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (12 luglio)Altro che south working: chi lavora da casa potrebbe non doversi “accontentarsi” del pur meraviglioso Sud Italia, ma prendere armi e bagagli e andare a vivere nei Caraibi su proposta del governo delle Barbados. È quello che starebbe ipotizzando la premier Mia Mottley (vista anche la caduta dei viaggi a termine causata dalla pandemia di Coronavirus): un possibile «timbro di benvenuto delle Barbados» – scrive Sky – che permetterebbe a chi arriva dall’estero di restare a vivere sull’isola lavorando da remoto per l’estero. La crisi Le Barbados aprono oggi, 12 luglio, i confini ai viaggiatori internazionali. Il settore turistico rappresenta del 40% del prodotto ... Leggi su open.online

