Far Cry 6 annunciato ufficialmente con Trailer e data di uscita (Di domenica 12 luglio 2020) La nostra nazione è come questa granata… devi tenere la nostra gente bella stretta o saltiamo tutti per aria” – Antón Castillo. Oggi durante la conferenza Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, su Epic Games Store e Ubisoft Store per PC. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Con la partecipazione del celebre attore nominato agli Emmy Award, Giancarlo Esposito (Better Call Soul, The Boys, The Mandalorian) e Anthony Gonzalez (Coco), una colonna sonora creata dal compositore televisivo e cinematografico Pedro Bromfman (Narcos), e una sequenza introduttiva diretta dal vincitore del premio Emmy Patrick Clair (Westworld, True ... Leggi su gamerbrain

