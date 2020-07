Fabrizio Corona, ancora guai: i carabinieri a casa sua nel cuore delle notte. Cosa è successo (Di domenica 12 luglio 2020) Nuovi guai in arrivo per Fabrizio Corona. carabinieri a casa sua nel cuore della notte. La segnalazione è arrivata da un vicino di casa: l’una e mezza di sabato notte, zona Città Studi a Milano, musica ad alto volume da un appartamento in cui era in corso una festa. E ai carabinieri l’uomo al telefono dice anche di chi è, l’appartamento: Fabrizio Corona, l’ex agente fotografico finito in carcere per foto-ricatti e reati fiscali e adesso agli arresti domiciliari. Quando, scrive Repubblica.it, i carabinieri del Radiomobile arrivano sul posto la musica era stata spenta: ma a casa Corona, oltre ... Leggi su caffeinamagazine

