Tennis – Torneo Thiem’s 7, Berrettini ko in semifinale: Rublev si impone in due set (Di sabato 11 luglio 2020) Si ferma in semifinale il cammino di Matteo Berrettini nel Thiem’s 7, Torneo organizzato da Dominic Thiem sulla terra battuta austriaca. In vista della ripresa della stagione, il Tennista azzurro è apparso piuttosto in forma, nonostante il ko ad un passo dall’ultimo atto del Torneo contro Andrey Rublev. Berrettini, attuale numero 8 al mondo, si è arreso in due set con il punteggio di 4-6 / 6-7 (6-8).L'articolo Tennis – Torneo Thiem’s 7, Berrettini ko in semifinale: Rublev si impone in due set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportli26181512 : 'Thiem 7', Berrettini battuto in semifinale da Rublev: Matteo Berrettini viene eliminato in semifinale al 'Thiem 7'… - DanieleRaponi : Il torneo di #tennis #Wimbledon unico evento ad avere una stipula assicurativa contro la #pandemia nonostante non s… - OA_Sport : Tennis: WTA Palermo 2020 sulla Rai, l’annuncio è di Oliviero Palma. E sul torneo: “Far dimenticare gli insuccessi d… - lorenzofares : @Simona_Halep ???? ricomincerà da Palermo: gran colpo del @LadiesOpenPA ?? Sarà ancora più bello ripartire proprio da… - SkyArte : «John McEnroe – L’impero della perfezione», celebra una delle star del tennis, #JohnMcEnroe, quarant’anni dopo il T… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Tennis, al via il torneo di Istrana: «E' il terzo nella Marca dopo la fine del lockdown» TrevisoToday Roger Federer a Finale Ligure: sul tetto con le ragazzine dei famosi palleggi per uno spot

Durante il lockdown, musica dai balconi ma anche tennis.I palleggi tra Vittoria Oliveri e Carola Pessina da Finale Ligure li avevano visti, commentati e condivisi dieci milioni di persone in tutto il ...

Tennis, ufficiale la presenza di Simona Halep ai Palermo Ladies Open: rigide misure anti Covid

Adesso è ufficiale. Come già anticipato da Gds.it, la n.2 al mondo Simona Halep sarà la stella dei Palermo Ladies Open, in programma al Country Time Club del capoluogo siciliano dall’1 al 9 agosto pro ...

Durante il lockdown, musica dai balconi ma anche tennis.I palleggi tra Vittoria Oliveri e Carola Pessina da Finale Ligure li avevano visti, commentati e condivisi dieci milioni di persone in tutto il ...Adesso è ufficiale. Come già anticipato da Gds.it, la n.2 al mondo Simona Halep sarà la stella dei Palermo Ladies Open, in programma al Country Time Club del capoluogo siciliano dall’1 al 9 agosto pro ...