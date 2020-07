Serie A, pari tra Juve e Atalanta. La Roma vince a Brescia, Lazio k.o. in casa (Di domenica 12 luglio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020. La Lazio perde in casa, bene la Roma a Brescia. La Juve si salva dagli undici metri contro l’Atalanta. Roma – Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020. La trentaduesima giornata si apre con la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo. Un k.o. che permette alla Juventus di avvicinare lo Scudetto dopo il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta. Tris della Roma a Brescia. Serie A, il programma di sabato 11 luglio 2020 Di seguito il programma della Serie A di sabato 11 luglio 2020, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, ... Leggi su newsmondo

