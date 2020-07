Sassuolo, De Zerbi: “È la vittoria di tutti. Abbiamo fatto una grande partita” (Di sabato 11 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna vinta contro la Lazio.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 986797" align="alignnone" width="300" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Questa è una grande vittoria, ma lo è di tutto il Sassuolo. Raspadori è un prodotto del nostro settore giovanile e questo dimostra che si lavora bene. tutti spingono nella stessa direzione. Abbiamo fatto una grande partita, con un un po' di precisione avremmo segnato anche qualche gol in più. L'unica cosa che chiedo ai ragazzi è un pizzico di convinzione in ... Leggi su itasportpress

All. S. Inzaghi SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All.: De Zerbi. Guarda la classifica Metti mi piace su ...Il Sassuolo prosegue il proprio momento magico con la vittoria per 2-1 in casa della Lazio. Protagonista assoluto il tecnico Roberto De Zerbi, che inserendo Caputo nella ripresa ha ribaltato lo svanta ...