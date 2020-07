Peacock debutta il 15 luglio negli USA, ecco qualche dettaglio sui progetti del servizio streaming (Di sabato 11 luglio 2020) Peacock vicino al lancio negli USA, ecco qualche dettaglio sulla strategia, sui contenuti originali. Co-produzioni con Sky in arrivo? In vista del lancio negli Stati Uniti, previsto per il prossimo 15 luglio, i vertici di Peacock, il servizio streaming di casa Comcast/Universal, hanno fatto un giro di interviste per raccontare cosa ci sarà nel servizio, e soprattutto la strategia che verrà utilizzata per gli originali, tra le altre cose. Intanto il servizio si sta preparando al lancio di The Office, che arriverà sulla piattaforma a partire da gennaio 2021. La situazione è chiara, un reboot di The Office è fuori discussione, al momento almeno. “La ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Peacock debutta Peacock debutta il 15 luglio negli USA, ecco qualche dettaglio sui progetti del servizio streaming Dituttounpop Peacock debutta il 15 luglio negli USA, ecco qualche dettaglio sui progetti del servizio streaming

Peacock vicino al lancio negli USA, ecco qualche dettaglio sulla strategia, sui contenuti originali. Co-produzioni con Sky in arrivo? In vista del lancio negli Stati Uniti, previsto per il prossimo 15 ...

Brave New World: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 15 luglio 2020 debutta sulla piattaforma streaming Peacock una nuova serie tv ispirata al celebre libro di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo”: stiamo parlando di Brave New World. La prima stagione dell ...

Peacock vicino al lancio negli USA, ecco qualche dettaglio sulla strategia, sui contenuti originali. Co-produzioni con Sky in arrivo? In vista del lancio negli Stati Uniti, previsto per il prossimo 15 ...Il 15 luglio 2020 debutta sulla piattaforma streaming Peacock una nuova serie tv ispirata al celebre libro di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo”: stiamo parlando di Brave New World. La prima stagione dell ...