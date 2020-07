Morta a 27 anni Lara van Ruijven, campionessa di short track: colpita da malattia autoimmune (Di sabato 11 luglio 2020) È Morta a soli 27 anni la campionessa del mondo di short track Lara van Ruijven. L’associazione sciistica olandese ha fatto sapere che la giovane è deceduta a causa di alcune complicazioni a una malattia autoimmune. La ragazza si trovava da diversi giorni in un ospedale in Francia, a Perpignan, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. “Che terribile notizia che abbiamo appena ricevuto. La perdita si farà sentire in tutto il mondo dello sport”, ha dichiarato l’allenatore della nazionale Jeroen Otter. Lara van Ruijven è stata la prima pattinatrice olandese di short track a vincere il titolo mondiale, vincendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

