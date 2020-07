Il Barcellona non molla: Vidal firma la vittoria a Valladolid (Di sabato 11 luglio 2020) Valladolid, SPAGNA, - Nessuna intenzione di arrendersi per il Barca , che all'indomani del successo interno del Real Madrid sull' Alaves , sbanca il José Zorrilla di Valladolid . Una rete solitaria di ... Leggi su corrieredellosport

Liga 2019/2020 - al Barcellona non serve che Vidal : Valladolid battuto per 1-0 Il Barcellona rimane aritmeticamente ancora in corsa per il titolo con la vittoria per 1-0 sul campo del Valladolid nel trentaseiesimo turno di Liga . Messi e compagni passano di misura portandosi ad una sola lunghezza di svantaggio dai rivali ...

Il rimane aritmeticamente ancora in corsa per il titolo con la vittoria per 1-0 sul campo del nel trentaseiesimo turno di . Messi e compagni passano di misura portandosi ad una sola lunghezza di svantaggio dai rivali ... Valladolid-Barcellona : formazioni ufficiali - quote - pronostici. A sorpresa - non gioca Suarez Stanotte il Real Madrid sarà impegnato contro l’Alaves e la logica fa supporre che riporterà a quattro i punti di vantaggio sul Barcellona; con sole tre partite da gioca re, le speranze del Barcellona sono davvero appese a un filo ...

Stanotte il Real Madrid sarà impegnato contro l’Alaves e la logica fa supporre che riporterà a quattro i punti di vantaggio sul Barcellona; con sole tre partite da re, le speranze del Barcellona sono davvero appese a un filo ... L’ex match analyst dell’Ajax non ha dubbi : “De Ligt al Barcellona non sarebbe migliorato. Sulla Juventus…” Una scelta corretta quella di Matthisj De Ligt, attuale difensore della Juventus, che ha deciso di trasferirsi nello scorso mercato alla Vecchia Signora piuttosto che al Barcellona. Ne è sicuro l'ex match analyst dell'Ajax, Michele Santoni, ...

