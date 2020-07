Arrestato in queste ore un noto criminale operante nella zona di Latina (Di sabato 11 luglio 2020) nella serata di ieri i poliziotti della Questura di Latina hanno tratto in arresto C.S. classe ‘91, destinatario di un Ordine di Esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di Esecuzione dovendo espiare la pena residua complessiva di anni 7 mesi 6 e giorni 7 di reclusione in ordine al reato di furto aggravato in concorso con altre persone. L’Arrestato, pluripregiudicato, annovera un curriculum di tutto rispetto in ambito criminale ed è gravato da numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, in particolare è ritenuto responsabile di diversi furti commessi nella provincia di Latina e nella capitale, la maggior parte dei quali perpetrati all’interno di capannoni commerciali, dai quali asportava, con l’aiuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 LUG - A Belgrado, dopo diverse ore di scontri e violenze, la polizia ha ripreso il controllo della situazione, respingendo i dimostranti dalla spianata davanti al parlamento e ...

Con una rapida e ampia operazione anti droga, questa mattina all'alba è stata sgominata una banda di spacciatori che riforniva di cocaina, hashish e marijuana l'alto milanese e il varesotto. Tra i lor ...

