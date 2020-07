Andrea Delogu un amore tormentato | Enzo Arbore come maestro di vita (Di sabato 11 luglio 2020) Una delle protagoniste indiscusse della stagione televisiva dell’estate, senza ombra di dubbio, è Andrea Delogu ogni giorno in onda con La vita in diretta estate al fianco di Marcello Masi. Nel corso degli anni siamo stati abituati a sentir parlare di Andrea Delogu per via dei suoi successi radiofonici, anche se nel frattempo non sono … L'articolo Andrea Delogu un amore tormentato Enzo Arbore come maestro di vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ONadde : @marioadinolfi @CAppestato Tutte tranne Andrea Delogu - CAppestato : @ONadde @marioadinolfi Andrea Delogu, donna con nome da uomo, chiaramente un'esponente della famigerata lobby gende… - ONadde : @marioadinolfi Scusa ma Caterina balivo? Mara Venier? Milly Carlucci? Andrea Delogu? Bianca guaccero? Tutti trans? - tanoliki : Andrea Delogu è una perla rara che impreziosisce ogni programma che fa #LaVitaInDiretta - ItaliaRai : Non perdete l'appuntamento quotidiano con le storie d'Italia de 'La Vita in Diretta Estate' con Marcello Masi e And… -