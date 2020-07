Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2020: Ursula senza una casa (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita del 10 luglio 2020 della puntata in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Ursula dovrà rassegnarsi all’idea di restare ad Acacias. Dopo la morte di Lucia, il Martinez ha proposto a Mateo di lasciare il quartierino per trovare pace altrove. Il bimbo ha accettato e ha espresso anche la sua paura per il cambiamento della Dicenta. Se prima era fredda e algida, ora si mostra premurosa e continua ad abbracciarlo, un atteggiamento che lo ha messo in allarme. In realtà, Ursula sa benissimo che senza l’aiuto di Telmo è finita per lei. E’ stata sfrattata dalla casa dove viveva e dunque non ha alcuna possibilità di avere un futuro. Telmo però le darà una ... Leggi su kontrokultura

