Temptation Island | Sofia e Alessandro escono insieme Video

Si è conclusa, come si vociferava da qualche giorno, l'avventura di Sofia e Alessandro a Temptation Island. La coppia di Perugia ha affrontato un duro falò di confronto, voluto dal ragazzo dopo aver visto degli atteggiamenti della fidanzata che non gli sono andati a genio. Durante il faccia a faccia sono volate parole ed insulti oltre che accuse reciproche. Al termine, però, l'amore ha vinto su tutto e tutti. Alessandro e Sofia hanno lasciato il falo di confronto di Temptation Island mano nella mano decidendo che vale ancora la pena coltivare il proprio amore all'esterno. La coppia, quindi, è la prima a lasciare il reality dei sentimenti e lo ha fatto insieme.

