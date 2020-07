Stampante 3D: bistecche commestibili nel 2021 (Di venerdì 10 luglio 2020) Ormai ci siamo quasi abituati alla presenza delle stampanti 3D nelle nostre vite, alle nuove progettualità e i campi di applicazione in cui possiamo utilizzarle. Le possibilità sono molteplici. Dal design, all’artigianato artistico, dall’ingegneria alla robotica, sono stati realizzati diversi oggetti nel corso degli anni, persino organi umani, creati a scopo di ricerca, a scopo medico e chirurgico. La stampa 3D si utilizza infatti, per la realizzazione di oggetti tridimensionali, partendo da un modello 3D digitale. Il modello digitale viene prodotto con software dedicati, e successivamente elaborato per realizzare un oggetto realie, strato dopo strato, attraverso una Stampante 3D. Proprio con questo metodo, entro il 2021 sarà possibile realizzare anche cibi commestibili, come le ... Leggi su quotidianpost

Dalla piantina alla chianina: Redefine Meat usa la stampa 3D per produrre bistecche

