Simone Biles sulla copertina di Vogue: «Razzismo da secoli. Ora giustizia per la comunità nera» (Di venerdì 10 luglio 2020) Simone Biles, 23 anni, è la ginnasta statunitense protagonista della copertina di agosto di Vogue America: la prima dedicata a un’afroamericana. Una conquista, una vittoria, l’ennesima per la quattro volte campionessa olimpica che, nonostante il lockdown e l’annullamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha ripreso ad allenarsi. Visualizza questo post su Instagram Introducing @SimoneBiles’s exclusive digital cover for our August issue. With the 2020 Olympics postponed and a shadow hung over American gymnastics, Biles–who is widely regarded as the greatest gymnast of all time—has had to be resilient as never before. When Biles was first photographed in February and interviewed in March for ... Leggi su open.online

143 centimetri di pura energia e lo sguardo fiero di chi, nella vita come nello sport, ha dovuto lottare per conquistarsi uno spazio in cui essere davvero se stessa. La quattro volte campionessa olimp ...

