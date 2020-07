Scuola, i chiarimenti del Cts: non necessario calcolare i metri quadri per studente e mascherina obbligatoria nel corridoio (Di sabato 11 luglio 2020) I chiarimenti del Cts sulle linee guida della Scuola: mascherina obbligatoria se si gira tra i banchi e nel corridoio. ROMA – I chiarimenti del Cts sulle linee guida sulla Scuola. Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso di rispondere a tutti i dubbi avanzati dai presidi sulla riapertura delle classi a settembre. Non ci sarà nessun conteggio dei metri quadri per studenti anche se “resta imprescindibile la distanza di un metro lineare tra gli alunni e di due metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della classe“. La pulizia Nel testo del Comitato tecnico-scientifico, citato da La Repubblica, c’è spazio anche per la pulizia: “Poiché ... Leggi su newsmondo

Lavinio - chiarimenti sulla chiusura dell’Alberghiero ‘Apicio’ : ‘La scuola non è a norma’ “Le scuole non si chiudono, si garantisce sicurezza e razionalizzazione dei soldi pubblici. Qualcuno cerca di strumentalizzare una scelta che ha fatto Citta’ metropolitana, ovvero quella di evitare di pagare un fitto passivo di 1 milione ...

“Le scuole non si chiudono, si garantisce sicurezza e razionalizzazione dei soldi pubblici. Qualcuno cerca di strumentalizzare una scelta che ha fatto Citta’ metropolitana, ovvero quella di evitare di pagare un fitto passivo di 1 milione ... Graduatorie scuola - chiarimenti del Ministro Azzolina su riapertura e conferma supplenti a settembre Il Decreto scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 6 Aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale dell’8 Aprile, ha previsto la proroga degli elenchi di II e III fascia esistenti. Questo significa che riapertura e ...

NewsMondo1 : Scuola, i chiarimenti del Cts: non necessario calcolare i metri quadri per studente e mascherina obbligatoria nel c… - BrunoDaOsimo : Nuovi iscritti alla scuola secondaria di I grado - chiarimenti sulla seconda lingua straniera. Nel plesso di S. Bia… - apeumgra : @Terrucch @wwweleonorax La prima cosa che fecero fu chiamare la polizia per chiarimenti, quindi in attesa che arriv… - uppdegn : Oggi prima lezione di scuola guida? raga una roba che non mi aspettavo e di trovare il tutto interessante tanto ch… - LavoroFisco : Pensionamenti comparto scuola anno 2020: i chiarimenti dell’INPS -