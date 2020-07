Roma, dal 13 luglio stop serale alla Metro C: ci saranno bus sostitutivi (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B. Per fare spazio ai cantieri, dal 13 luglio al 7 dicembre la circolazione della metro C terminerà in anticipo: da Pantano l’ultima corsa sarà alle 20.30; da San Giovanni l’ultima corsa sarà alle 21. Poi la linea chiuderà e i treni saranno sostituiti da due linee di bus navetta. E’ quanto ha fatto sapere con una nota l’agenzia Roma servizi per la Mobilità. Ecco, nello specifico, i dettagli sulle due linee: – Linea bus MC: San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti; – Linea MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. Leggi su dire

MediasetTgcom24 : Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo… - virginiaraggi : Stiamo portando avanti un’operazione complessa per riqualificare e mettere in sicurezza le oltre 500 aree giochi di… - fattoquotidiano : Coronavirus, 5 positivi sul volo atterrato ieri a Roma dal Qatar. Spallanzani: “Stiamo cercando di tappare una fall… - forzaroma : ???Dal protocollo al mercato: è guerra tra #ASRoma e #Napoli - Carmela_oltre : RT @RaiStoria: Stasera #10luglio su #RaiStoria alle 21:10 raccontiamo la storia della Corte di Cassazione in Italia e della costruzione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dal La ricerca dei 900 arrivati a Roma dal Bangladesh e il positivo al tampone scomparso e ricomparso next “Non possiamo sopprimere le idee”

Roma. Gli intellettuali sono da sempre prolifici firmatari di appelli. Firmano di tutto. Non costa niente. Tranne stavolta. A spiegare al Times perché serviva l’appello su Harper’s di 150 scrittori, a ...

La Lega a Botteghe Oscure. Macaluso: “Quel mondo di prima non c’è più”

Il ricordo dell’ex senatore del Pci, 96 anni, all’AGI: “La Lega lì vicino? Lì sotto c’è anche un supermercato, ci sono uffici. Ormai il Palazzo è già stato violato”. “Da anni ormai a via delle Botteg ...

Roma. Gli intellettuali sono da sempre prolifici firmatari di appelli. Firmano di tutto. Non costa niente. Tranne stavolta. A spiegare al Times perché serviva l’appello su Harper’s di 150 scrittori, a ...Il ricordo dell’ex senatore del Pci, 96 anni, all’AGI: “La Lega lì vicino? Lì sotto c’è anche un supermercato, ci sono uffici. Ormai il Palazzo è già stato violato”. “Da anni ormai a via delle Botteg ...