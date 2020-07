Padova, matrimonio con Coronavirus: c’è un positivo, tutti in quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) matrimonio con Coronavirus. Padre della sposa dopo le nozze risultato positivo al tampone: 91 invitati in quarantena. È successo a Cittadella matrimonio con Coronavirus a Cittadella, in provincia di Padova, in Veneto, nella seconda regione più colpita dall’emergenza sanitaria dopo la Lombardia. Regione che resta ancora osservata speciale soprattutto dopo le decisioni del governatore Zaia. Si è passati in poco tempo alla gioia per le nozze al timore del contagio dopo una festa con quasi cento invitati. Ora sono tutti in quarantena. Subito dopo la fine dei festeggiamenti, avvenuti il 27 giugno scorso, il padre della sposa ha accusato tutti i classici sintomi che ... Leggi su bloglive

PieroCastellano : RT @Miti_Vigliero: I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella (Padova) Il matrimonio sabato 27 giugno e oltre a una ventina di p… - demian_online : RT @Miti_Vigliero: I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella (Padova) Il matrimonio sabato 27 giugno e oltre a una ventina di p… - klaretta2006 : RT @Miti_Vigliero: I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella (Padova) Il matrimonio sabato 27 giugno e oltre a una ventina di p… - danielabongior3 : - UnioneSarda : #Padova, matrimonio con #coronavirus: 91 invitati in quarantena -