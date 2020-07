Mose, oggi test paratoie nella Laguna di Venezia, Conte: "Opera va completata" (Di venerdì 10 luglio 2020) nella Laguna di Venezia è tutto pronto per il primo test delle 78 dighe mobili del sistema Mose. Alla prova sono presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D'Incà, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Intanto una decina di imbarcazioni si sono radunate nello spazio acqueo davanti a Piazza San Marco per un'azione di protesta contro il Mose. Leggi su tg24.sky

repubblica : Oggi su Rep: ?? Mose, apertura col fiato sospeso. Il rischio fiasco è dietro l'angolo [dal nostro inviato GIAMPAOLO… - Corriere : Su la diga del Mose, Venezia senza mare: oggi il primo grande test - GenCar5 : Due notizie diverse ma analoghe: oggi a #Venezia si testa il #Mose dopo 17 anni di lavori e a #Napoli, dopo 19 anni… - enrydamy : RT @SkyTG24: Mose, oggi test paratoie nella Laguna di Venezia, Conte: 'Opera va completata' - andrea41183532 : RT @senzasinistra: “A 32anni dal progetto,a 17anni dalla posa prima pietra e dopo #6miliardi di soldi pubblici investiti in acciaio,cemento… -

Ultime Notizie dalla rete : Mose oggi

Su la diga del Mose, Venezia senza mare: il primo grande test. Oggi per la prima volta si alzano tutte le paratoie che separano la Laguna dall’Adriatico. (Corriere della Sera) Anche la Corte dei Conti ...in foto: Screen da Local Team su Facebook. Grande attesa a Venezia per le prove generali per il funzionamento del Mose, il sistema di dighe mobili che dovrebbe proteggere la città lagunare da maree e ...