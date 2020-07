Mose, cos’è e come funziona (Di venerdì 10 luglio 2020) Mose, cos’è e come funziona. Tutte le informazioni sull’opera tanto discussa negli ultimi anni. VENEZIA – Che cos’è il Mose? L’opera continua ad essere al centro del dibattito italiano e torna alla ribalta il 10 luglio, giorno del grande test di sollevamento. Ma andiamo a conoscere meglio i particolari di questa struttura che dovrebbe entrare in funzione quando l’acqua alta in Laguna supera i 110 centimetri. Veneziacome funziona il Mose Il Mose (modulo sperimentale elettromeccanico) è un’opera che consente a Venezia di difendersi dalle alluvioni. Le barriere, infatti, entrano in funzione quando l’acqua supera i 110 centimetri. Nello specifico, si legge sul sito internet ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Mose, cos’è e come funziona - elie_beugre : @CesareSacchetti Voi vi vantate di Maometto, Mosè, Gesù di Nazaret, pur non essendo i vostri profeti e non sono p… - AngeWil69936809 : @carlogubi 11 Voi vi vantate di Maometto, Mosè, Gesù di Nazaret, pur non essendo i vostri profeti e non sono più… - Grand_Battery : I leghisti di #primagliitaliani: tamponi gratis per le badanti immigrate ( i migranti fanno comodo a volte), ma tso… -