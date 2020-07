Lucca cambia e si fa in quattro (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ di aprile l’ultima comunicazione in cui si affermava che l’edizione 2020 sarebbe stata la più sentita, che i mesi di lockdown sarebbero serviti per accelerare alcune attività che sino a pochi mesi prima erano solo in incubazione. Dopo mesi di analisi, ricerca, ascolto, sviluppo e duro lavoro, Lucca Comics & Games è pronto a rimettersi in gioco e rispondere alle avversità con resilienza e creatività: dal 29 ottobre al 1 novembre si rialzerà il sipario sulla città di Lucca per dare vita a una nuova edizione del festival. Inconsueta, a partire dalla data di inizio – posticipata di un giorno rispetto a quanto annunciato a fine 2019 – e perché prevede quattro eventi in uno, sempre ricca di contenuti, nel rispetto della sicurezza e della ... Leggi su quotidianpost

Lucca Comics & Games 2020 cambia e si fa in quattro Tutte le novità di Lucca Comics & Games 2020 e le date ufficiali dell'edizione autunnale che prevede quattro eventi in uno. Dopo mesi di analisi, ricerca, ascolto, sviluppo e duro lavoro, Lucca Comics & Games 2020 è pronto a ...

ItalNews_info : Lucca C&G cambia e si fa in quattro! | ItalNews - Stevefromit : RT @troisi_licia: Lucca Comics & Games: Lucca cambia e si fa in quattro - Tigre_E632 : RT @LuccaCandG: Abbiamo atteso, osservato, pensato e lavorato tantissimo, ora siamo pronti a rimetterci in gioco. Dal 29 ottobre al 1 novem… - imperoweb : Lucca Comics & Games 2020 cambia e si fa in quattro #questeoreèarrivatol'annunciochegliappassionatidi fumettivideog… - generacomplotti : RT @NipPopOfficial: Lucca Comics 2020 si farà? Sarà in presenza o sarà un evento online? Questi dubbi ci hanno attanagliati per diverso tem… -