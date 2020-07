L’ex marito di Naya Rivera corre dal figlio: “Sono sconvolto. Ora Josey è la mia priorità” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ryan Dorsey è corso da suo figlio. L’ex marito di Naya Rivera - l’attrice di Glee scomparsa in California, che si crede possa essere morta annegata - ha raggiunto Josey, 4 anni, per riabbracciarlo e confortarlo. Il piccolo è stato trovato addormentato a bordo di una barca sul Lago Piru, dove si sono perse le tracce della madre.Dorsey e Rivera sono stati sposati dal 2014 al 2018. Dalla loro unione è nato Josey, di cui hanno chiesto l’affidamento congiunto dopo il divorzio. “Ryan non aveva idea che la sua ex moglie stesse portando Josey al Lago Piru”, ha dichiarato un amico della famiglia al Daily Mail, ”È corso da suo figlio non appena ha saputo che è stato ... Leggi su huffingtonpost

FilmNewsItaly : Naya Rivera: l’ex marito corre dal figlio, mentre le ricerche continuano - HuffPostItalia : L’ex marito di Naya Rivera corre dal figlio: “Sono sconvolto. Ora Josey è la mia priorità” - __goldentrio__ : @golden2801 Lei ha detto che quello con cui stava, non ricordo se ha detto l'ex marito ma comunque prima di Chris stava con Blake - OlderGf : Susanna #Ceccardi, eurodeputato da 20mila euro al mese, con marito stipendiato, scavalca 43 famiglie in lista d'att… - sandcastvles : RT @ASlash16: L'ex marito di Anna mentre ammira il fosso enorme che ha scansato #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex marito Johnny Depp su Amber Heard: «Drogato sì, violento mai. La carnefice è lei» Corriere della Sera