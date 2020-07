Le previsioni meteo di sabato 11 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Le previsioni meteo di sabato 11 luglio – Al Nord rovesci anche di moderata intensità sui rilievi, al Centro cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Bella giornata di sole al Sud. Le previsioni meteo di sabato 11 luglio – Rovesci sparsi sui rilievi del Centro e del Nord con possibili sconfinamenti sulle pianure circostanti. Cielo sereno al Sud. Nord – Rovesci sparsi sui rilievi alpini in estensione sulla Pianura Padana Al mattino rovesci sui rilievi, dal pomeriggio precipitazioni anche sulla Pianura Padana. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 32 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro, peggiora dalla sera Cielo sereno o poco ... Leggi su newsmondo

