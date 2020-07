Le 4 partite da non perdere in questo weekend (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo aver assistito a partite come il derby di Barcellona tra blaugrana ed Espanyol o, restando nei nostri confini, Milan-Juventus nel turno infrasettimanale, anche il weekend si prospetta molto interessante. Andiamo a vedere i match che meritano di essere visti. 1. Juventus-Atalanta FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-JUVENTUS Partiamo da sabato. Alla sera ci aspetta una sfida interessantissima. Da una parte la prima della classe, la Juventus, che, però, è reduce da una brutta sconfitta contro il Milan... Leggi su 90min

FBiasin : Se perdi 20 punti da posizione di vantaggio significa che non sai chiudere le partite, ma soprattutto che non sai g… - LuigiBrugnaro : #Mose occasione di concordia ma ci sono ancora delle partite aperte: ?? #GrandiNavi, alcune hanno già iniziato ad a… - stebellentani : Lautaro crisi disastro testa altrove non segna mai ha fatto bene solo due mesi: 12 gol in 26 partite. Dybala trasci… - PallaDlardo : @ZiROMELU è praticamente impossibile, una tra napoli, roma o milan dovrebbe assolutissimamente vincerle tutte (e gi… - ZiROMELU : @AzuEvading A me la squadra vista nelle ultime 2 partite ha dato l’impressione di non vincerne più una da qui alla fine -

Ultime Notizie dalla rete : partite non Psg, Leonardo: «Atalanta ai quarti? Non facile, non perde da 11 partite» Calcio News 24 Consigli Fantacalcio Mantra, chi schierare per la 32a giornata

Siamo alla vigilia della 32.a giornata di Serie A e di conseguenza torna l'appuntamento con i nostri consueti consigli su quali calciatori schierare in vista della prossima giornata di Fantacalcio. An ...

Multiservizi, rottura al tavolo tra sindacati e Ama: "Nessuna soluzione per i 270 lavoratori a rischio"

Salta il tavolo della trattativa per il lavoratori di Roma Multiservizi che erano in impiegati nella raccolta porta a porta e ora rischiano il licenziamento. Ama, che ha internalizzato il servizio dop ...

