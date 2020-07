L’amministratore delegato di Autostrade Tomasi è indagato per attentato alla sicurezza e frode (Di venerdì 10 luglio 2020) Una nuova inchiesta scuote Autostrade per l’Italia. Roberto Tomasi, amministratore delegato del gruppo, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla magistratura genovese. Tomasi non è indagato per il suo nuovo ruolo di ad, ma è finito nel fascicolo aperto dalla magistratura nel dicembre scorso, con il quale si contestano i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e la frode in pubbliche forniture. Uno dei molti filoni d’inchiesta ai quali ieri si è aggiunto anche quello sui disagi al traffico, indagine generata da alcuni esposti, tra i quali quello del presidente della Regione Giovanni Toti che chiede i danni ad Aspi. Come si apprende da Repubblica, ... Leggi su tpi

