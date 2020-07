Il robot per fare i tamponi in remoto (Di venerdì 10 luglio 2020) I ricercatori del Korea Institute of Machinery & Materials (Kimm) ha appena sviluppato un robot per la raccolta dei campioni biologici in remoto, senza bisogno cioè di un contatto diretto tra il personale medico e i pazienti. In particolare, quelli delle vie aeree superiori, necessari per condurre i tamponi che attestano l’infezione da Covid-19, ma potrebbe essere impiegato in tutte quelle situazioni dove vi è un’alto rischio di contagio e di diffusione, soprattutto in ambiente ospedaliero. Ecco com’è fatto in questo video, diffuso dagli scienziati che hanno messo a punto il prototipo. (Credit video: Korea Institute of Machinery & Materials, Kimm) Il robot per fare i tamponi in remoto Wired. Leggi su wired

