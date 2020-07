Il Mose finalmente in funzione: “Ma è solo una prova” (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi per la prima volta il Mose – il sistema di dighe che dovrebbe proteggere Venezia dall’acqua alta – entrerà in funzione. Un momento atteso dal 2003, quando fu avviata l’opera. Era il 14 maggio del 2003: al governo c’era Silvio Belusconi, ed in quel giorno venne avviata la costruzione del sistema Mose. Acronimo per … L'articolo Il Mose finalmente in funzione: “Ma è solo una prova” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Oggi per la prima volta il Mose – il sistema di dighe che dovrebbe proteggere Venezia dall’acqua alta – entrerà in funzione. Un momento atteso dal 2003, quando fu avviata l’opera. Era il 14 maggio del ...

Re di Roma. Ma anche principe nero di Venezia. Innominabile. Con un carisma criminale in grado di terrorizzare persino i ricchi e potenti padroni del Mose. Le sentenze giudiziarie su Massimo Carminati ...

