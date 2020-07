Flavio e Gianluca morti per 15 euro (Di venerdì 10 luglio 2020) Tiziana Paolocci I due ragazzini deceduti dopo aver assunto metadone. Il pusher: "L'ho venduto io" La vita di due adolescenti vale 15 euro. È la somma che Aldo Maria Romboli, 41 anni, molti dei quali passati da tossicodipendente, si è fatto consegnare lunedì notte da Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi per cedere mezza boccetta di metadone diluito con acqua. Ieri il quarantunenne è stato sentito per circa un'ora dal Gip di Terni per l'udienza di convalida e ha ribadito quanto già detto ai carabinieri al momento dell'arresto, che lo ha strappato al linciaggio da parte degli amici delle due vittime. L'accusa nei suoi confronti è morte come conseguenza di altro reato. «È profondamente provato e fortemente depresso per quanto accaduto e lo ha notato anche il giudice - ha spiegato il ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : 'Era il nostro angioletto'. Quanta disperazione per le loro famiglie. Due giovanissime esistenze spezzate, 15 e 16… - SkyTG24 : Flavio e Gianluca, i ragazzi morti nel sonno a #Terni, hanno pagato 15 euro per mezza boccetta di #metadone. Le par… - Corriere : Flavio e Gianluca, morti per una dose da 15 euro. Il procuratore «Altri minori da quel... - alberto_pilotto : RT @Corriere: Flavio e Gianluca, morti per una dose da 15 euro. Il procuratore «Altri minori da quel pusher» - avv_procopio : RT @Corriere: Flavio e Gianluca, morti per una dose da 15 euro. Il procuratore «Altri minori da quel... -